I consiglieri comunali di maggioranza scendono in campo contro gli attacchi del centrodestra al concerto di Rondodasosa e di Neima Ezza, in programma a settembre in piazza del Comune. “Da alcuni anni il gruppo Tanta robba organizza con il sostegno dell’amministrazione eventi musicali estivi che hanno avuto un grandissimo riscontro di gradimento e di partecipazione. In particolare gli organizzatori hanno sempre saputo attrarre il pubblico piu’ giovane” evidenziano Roberto Poli, Enrico Manfredini e Lapo Pasquetti in una nota.

“Le scelte artistiche sono sempre state apprezzate da migliaia di giovani. Le polemiche ora innescate dalle destre , finalizzate a colpire l amministrazione, finiscono per attaccare un gruppo di giovani impegnato a organizzare eventi musicali per l’estate dei giovani cremonesi.

Nel merito i rapper che secondo le destre non dovevano essere invitati a Cremona, si sono esibiti e si si esibiranno su tanti palcoscenici nazionali ed europei. Chiaramente possono piacere o meno .E’ ovvio che il linguaggio del rap e’ come noto provocatorio e certo “non politicamente corretto” , come accade spesso nella storia della musica.

I due artisti che saranno ospiti della rassegna Tanta Robba Festival Musica sotto il Torrazzo il prossimo 2 settembre rappresentano peraltro una storia di riscatto sociale. Una storia dove la musica e’ strumento di crescita e di superamento del disagio. E si e’ appreso che sono anche impegnati in opere sociali nel loro territorio. Insomma le destre hanno fatto “molto rumore per nulla””.

