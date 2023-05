Una Cremonese compatta e matura riesce ad ottenere una vittoria di vitale importanza contro una diretta concorrente come lo Spezia, portandosi a -3 dai liguri e riaprendo ogni discorso salvezza.

L’avvio di partita è integralmente di marchio ligure. Prima è Agudelo a provarci da fuori con una conclusione debole da fuori, poi in 30 secondi Carnesecchi è costretto a vestire i panni di Superman: prima mette in corner una conclusione ravvicinata di Amian, sullo stesso corner è costretto ad un intervento semplicemente miracoloso su Nikolau. Per vedere i grigiorossi bisogna attendere il 14’ quando capitan Ciofani ci prova da fuori con una gran botta, trovando un attento Dragowski in respinta. Al 29’ ancora pericoloso lo Spezia: Gran palla di Esposito che trova sul secondo palo Wisniewski, ma il colpo di testa del difensore ospite è debole e viene bloccato da Carnesecchi. Nel momento migliore dello Spezia è però la Cremonese a passare: Ciofani vince un doppio rimpallo con la difesa ligure e, solo davanti a Dragowski, non sbaglia portando avanti i suoi. Il primo tempo si chiude con un ultimo brivido per i grigiorossi, con Carnesecchi abile nel chiudere lo specchio sulla conclusione ravvicinata di Gyasi.

Nella ripresa partono fortissimo gli ospiti con Shomurodov che, con un missile sganciato di prima, colpisce in pieno la traversa a Carnesecchi battuto. Al 51’ reazione della squadra di Ballardini: Valeri sgasa sull’out di sinistra, cross che trova Okereke che, dopo uno stop, scarica su Galdames che ci prova da fuori, ma la sfera termina alta. Al 54’ ancora in avanti la squadra di Semplici con un tiro centrale di Gyasi, respinto agevolmente dal numero 12 grigiorosso. Ballardini vede la sua squadra in difficoltà e si copre con un 5-2-1-2, anche per via dell’ingresso del pericoloso Nzola in campo al posto di un evanescente Bourabia. Al 62’ è proprio lo stesso Nzola a sprecare una colossale occasione da gol, sparando alto d’interno da posizione favorevole e ravvicinata. A metà della ripresa primi cambi anche in casa Cremo, con l’ingresso di giocatori d’esperienza come Chiriches e Benassi. Al 72’ enorme chance per i grigiorossi proprio con Benassi che, da ottima posizione, calcia sporco addosso ad un difensore dello Spezia. Al 77’, dopo alcuni attimi di sofferenza, la Cremonese raddoppia: gran cross su punizione di Galdames che trova Vasquez sul secondo palo, il difensore messicano incorna e batte Dragowski. La partita scivola via senza altre grosse emozioni, con un paio di occasioni divise tra le due compagini.

Questi 90 minuti possono regalare un finale di stagione di fuoco. La Cremonese sale a 24 punti, a -3 dallo stesso Spezia e dal Verona, impegnato domani nello scontro salvezza contro il Lecce in Salento. Grigiorossi nuovamente in campo domenica 14 maggio sul campo della Juventus, per continuare a sognare l’impossibile.

Simone Guarnaccia

