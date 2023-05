A Parco Sartori, in via dei Classici a Cremona, cresce il malcontento tra le mamme (e le nonne) che portano i bambini ai giochi presenti: altalene, giostrine e scivoli sono circondati da un’erba molto alta. Ci dicono che è già capitato di vedere bambini sotto i quattro anni che sono inciampati nell’erba così come altri che, non vedendo il terreno, sono caduti senza alcun tipo di conseguenza. “E’ pericoloso per i piccoli” si lamenta un gruppo di mamme che tengono d’occhio, domenica pomeriggio, i loro piccoli .”Non si chiede tanto, soltanto di tenere ordinato il verde di uno spazio usato non solo dai bambini ma anche da anziani e adulti. Uno spazio pubblico”. La stessa situazione viene segnalata anche a Parco Caduti di Nassiriya tra via Massarotti e via Trebbia.fb

