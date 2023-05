La vittoria del Verona a Lecce rimette la Cremonese a 6 punti dal quartultimo posto, ora monopolio degli scaligeri che sbancando il Via Del Mare si portano ad un solo punto dai salentini, risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Il finale di stagione diventa incandescente per le cinque pericolanti, con la Sampdoria che già stasera a Udine rischia di fare i conti col proprio destino: lo stesso stadio che ha visto festeggiare lo scudetto del Napoli giovedì scorso, può diventare teatro della retrocessione blucerchiata. Dal penultimo al quintultimo la partita salvezza è ancora aperta ma per i grigiorossi serve un’impresa titanica.

La prossima giornata la Cremonese sarà all’Allianz Stadium contro una Juve reduce dalla semifinale di Europa League, in cui ospiterà giovedì il Siviglia. Il Lecce va a Roma con la Lazio, il Verona attende il Torino (dell’ex Juric), lo Spezia il Milan. Sfida cruciale sarà lo scontro diretto Lecce – Spezia in programma tra due settimane (QUI l’approfondimento).

Novità di questa stagione, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre al terzultimo posto si giocherà lo spareggio. In caso di più squadre a pari punti, farà fede la classifica avulsa: le prime due spareggiano, l’altra (o le altre) retrocedono.

Motivo per cui, in chiave Cremonese, anche nelle ipotesi di risultato peggiori, la prossima non sarà giornata di verdetti.

Simone Arrighi

