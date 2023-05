Si è tenuta questa mattina agli Spedali Civili di Brescia l’udienza di convalida dell’arresto di Diego D., il 43enne di Capralba che lunedì pomeriggio, ubriaco a bordo del suo mezzo pesante, si è scontrato appena fuori dall’abitato di Ospitaletto, nel bresciano, con il furgone condotto dal 19enne bresciano Christian Poletto, morto sul colpo dopo l’impatto.

Il camionista cremasco, che in seguito all’incidente è rimasto ferito, è ricoverato e piantonato in ospedale. L’arresto con le ipotesi di accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza è stato convalidato. Gli esami hanno accertato un tasso pari ad 1,59 g\l di etanolo nel sangue, più di tre volte oltre il limite di legge. La difesa dell’indagato, in un primo momento affidata all’avvocato Lara Picconi, è passata ad un legale di Milano.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Brescia, l’uomo ha invaso l’opposta corsia di marcia, finendo addosso al furgone della ditta Tanghetti Salotti condotto da Poletto, che aveva appena finito il suo turno di lavoro. Insieme ad un collega, stava tornando in sede a Cazzago San Martino dopo l’ultima consegna della giornata. Il tir, successivamente all’impatto anche con un altro veicolo condotto da un 42enne ricoverato in Poliambulanza, ha fermato la sua corsa contro un muro, incendiandosi.

Christian Poletto lascia nel dolore i genitori Stefania e Massimo e la sorella Valentina. Era un appassionato di kickboxing. Era tesserato al Team Vallecamonica Kickboxing Italia. I funerali saranno celebrati domani mattina nella parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore al Villaggio Violino a Brescia.

