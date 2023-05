L’associazione Anffas Cremona APS ringrazia di cuore i messaggi di affetto arrivati per la scomparsa del presidente Diotti e mette a conoscenza della cittadinanza i due momenti in cui sarà possibile salutare il presidente.

Lunedì 22 maggio alle ore 15 ci sarà il saluto presso la Sala del Commiato del Cimitero di Cremona. Dopo, dalle ore 18 in casa Anffas (via Gioconda, 5 a Cremona), ci sarà un saluto informale per ricordare insieme Amedeo. Ecco le parole che la famiglia, insieme a tutto lo staff dell’Anffas, hanno voluto dedicargli.

Grazie Amedeo,

perché in questi anni come volontario e come presidente, ci hai illuminato con idee e progetti che avevano come unico fine il benessere e la dignità delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Per Anffas e per l’intera comunità di Cremona, sei stato e sarai una persona insostituibile, un punto di riferimento per tutti coloro che in te trovavano ascolto, consiglio e sostegno e una dose infinita di gentilezza e generosità.

Le famiglie che appartengono all’associazione oggi sentono un vuoto incolmabile, ma anche tutte le persone con disabilità che sono passate da Anffas Cremona, per le quali sei stato un padre accogliente.

Hai saputo amarci senza limiti e senza condizioni, e ci hai sempre ricordato come essere parte della Famiglia Anffas fosse un impegno di coerenza e testimonianza, per questo ci raccomandavi “quando siete in giro, rappresentate Anffas Cremona, quindi fate i bravi”.

Hai sempre difeso con fermezza i tuoi valori e la libertà di scelta delle persone rispetto al proprio futuro, mettendo al centro i progetti di vita delle persone con disabilità: queste sono le luci che hai messo sul cammino di Anffas Cremona e oggi noi raccogliamo questo impegno e questa responsabilità, anche se senza di te tutto è più difficile.

Grazie perché sei riuscito ad avvicinare alla nostra associazione persone molto diverse tra loro, che spesso non avevano a che fare con il mondo della disabilità, ma che attraverso te si sono appassionate alle nostre sfide sulla tutela dei diritti.

Il tuo modo di fare, la tua capacità di essere sempre presente per tutti, la coerenza e la determinazione oggi ci fanno sentire circondati da tanti amici, con i quali continueremo a prenderci cura di tutto quello che hai seminato.

È un onore e un orgoglio poter legare il nome di Anffas Cremona APS a te, presidente

Ti vogliamo bene Amedeo

