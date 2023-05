Cina, Biden: “Stupido pallone spia ha bloccato canali dialogo, ma presto un disgelo”

(Adnkronos) – La vicenda dello “stupido pallone” cinese ha messo in stallo le linee di comunicazione aperte tra Washington e Pechino. Lo ha detto Joe Biden, durante la conferenza stampa conclusiva del G7, aggiungendo che “molto presto” vi potrà essere un disgelo.

“Dovremmo avere un canale di dialogo aperto”, ha affermato il presidente americano, ricordando quanto stabilito da lui e Xi Jinping nell’incontro avuto a Bali. “Poi è arrivato lo stupido pallone che aveva due carichi di materiale per lo spionaggio in volo sugli Stati Uniti, e tutto è cambiato”, ha continuato Biden che poi però si è detto convinto che “per quanto riguarda il dialogo con loro, credo che vedremo molto presto un disgelo”.

Riguardo poi alle tensioni per Taiwan, Biden ha spiegato che è chiaro tra i leader del G7 che se la Cina dovesse agire in modo unilaterale ci sarebbe una risposta. “Noi non andremo a dire alla Cina quello che deve fare – ha affermato – ma nello stesso tempo metteremo Taiwan nella condizione di potersi difendere”.