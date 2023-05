Quasi 100 persone sono intervenute ieri domenica pomeriggio al Museo Ponchielliano per la presentazione del progetto “Che Sagome” di Martina Regis e Ilaria Giani, introdotte dalla docente di Musicologia Angela Romagnoli.

L’idea nasce nel 2021 dalla creatività dell’illustratrice Martina Regis, che incontra la passione di Ilaria per la storia della musica. Nasce quasi subito una pagina Instagram dedicata alle donne musiciste, talvolta poco considerate nella storia e troppo spesso ricordate come le “mogli/figlie/sorelle di…”.

In pochi mesi la pagina social si popola. Dal felice incontro con RobolottiSei (negozio d’arte a Cremona) nasce l’idea di produrre stampe a tiratura limitata. Da qui una serie di playlist su Spotify, per scoprire non solo la vita e l’aspetto, ma anche la musica di questi personaggi. Il passo successivo è la recente pubblicazione del libro e un ciclo di incontri e concerti di cui l’appuntamento padernese fa parte.

Un progetto in piena espansione insomma, che periodicamente presenta una nuova serie di figure.

Fa parte della quinta serie la soprano Teresina Brambilla, moglie del compositore Amilcare Ponchielli. La Sagoma, recentemente realizzata, è stata donata al Museo e sarà esposta nella sala dedicata alle opere figurative.

L’evento si è svolto, complice il bel tempo, nel cortile del museo, aprendo ufficialmente la stagione estiva degli eventi. La presentazione è stata accompagnata da alcuni brani femminili eseguiti magistralmente dalla chitarrista Emma Baiguera.

Una selezione di grafiche stampate e incorniciate, rimarrà esposta al Museo fino alla fine del mese di giugno.

