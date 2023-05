Dopo l’ultima tornata delle elezioni amministrative, anche a Cremona le forze politiche iniziano ad interrogarsi sull’appuntamento elettorale del 2024 per il rinnovo del Comune. Archiviata l’esperienza decennale di Gianluca Galimberti, che non potrà più candidarsi, il centrosinistra guidato dal Pd dovrà lavorare per ritrovare una compattezza perduta dopo la vittoria di Elly Schlein alla segreteria nazionale. Con lei si era schierato il segretario cittadino Luca Burgazzi, ma i nomi che circolano da tempo per l’eventuale successione sono quelli del vicesindaco Andrea Virgilio e dell’ex parlamentare Luciano Pizzetti. Entrambi avevano appoggiato Bonaccini alla segreteria.

Le dinamiche nazionali, si sa, contano poco quando c’è di mezzo il rinnovo dell’amministrazione cittadina, ma proprio sul terreno locale, potrebbe avere un forte potere attrattivo sull’elettorato più radicale il sindaco di Gerre de Caprioli Michel Marchi, eletto quattro anni fa con una lista civica. Attorno alla sua figura si sta consolidando il gruppo che contrasta l’iniziativa di A2A e del Comune di Cremona per l’impianto di biometano, raccogliendo consensi sia da destra che da sinistra, incluso il Movimento5 stelle che in città non può contare su un forte radicamento. Il suo mandato a Gerre sta per scadere e molti lo vedrebbero bene come al centro di un raggruppamento alternativo ai due schieramenti.

E poi c’è il centrodestra, forte del successo elettorale senza precedenti di Fratelli d’Italia. Da anni si fa il nome dell’imprenditrice Carolina Cortellini, come possibile candidata, ma la diretta interessata ha sempre negato. Si è riavvicinata al partito in occasione delle ultime regionali, Chiara Capelletti, non più iscritta, due nomi femminili che vengono alla mente considerata l’attuale leadership politica nazionale. Ma come ci spiega il consigliere regionale Marcello Ventura, è ancora presto per fare nomi: “C’è stata una riunione delle segreterie cittadine dei partiti di centrodestra, ma non credo si sia fatto alcun accordo sulla figura del candidato sindaco. Sicuramente qualunque nome venga fatto adesso non ha fondamenti di verità.

Fratelli d’Italia è il partito di maggioranza relativa all’interno della nostra coalizione, quindi proporremo sicuramente un nostro candidato, ma non è un vincolo. Se le forze alleate dovessero proporre un profilo decisamente superiore rispetto al nostro, nulla vieta che possa essere scelto. Non bisogna fare gli errori che sono stati fatti negli anni scorsi, va trovato il nome abbastanza presto, non prestissimo perchè di tempo ce n’è ancora tanto. Va preparato, va istruito, non credo che il nome uscirà prima dei due mesi antecedenti l’elezione”.gbiagi

