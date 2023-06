Un pomeriggio di festa quello di domenica all’Agrinido Piccoli Frutti di Cremona, al Boschetto, dove è andato in scena “Un sorriso per amico, un sorriso per Camilla”, in ricordo di Camilla Vezzoni. Tantissime le persone, famiglie e bambini, che nel pomeriggio hanno affollato l’azienda agricola e fattoria didattica Maghenzani per un momento di allegria e amicizia con animali e spettacoli speciali

L’ingresso è stato libero, con contributo libero a favore di A.B.E. (Associazione Bambino Emopatico), associazione che ha aiutato Camilla e la sua famiglia durante tutto il percorso affrontato. L’evento, patrocinato dal Comune di Cremona, ha visto la presenza anche dell’assessore all’istruzione Maura Ruggeri. Il via è stato alle ore 16.30, le “Storie animate in cargo”, a cura de “Il Laboratorio, Piccola Biblioteca di Cremona”. Molti anche i laboratori naturali e sensoriali, a cura della Fattoria Didattica Maghenzani, che hanno coinvolto bambine e bambini di tutte le età, insieme a genitori e nonni. Il tutto, immersi nel verde della campagna, circondati dagli animali della fattoria.fband

