Sabato 17 giugno dalle ore 9.00 alle 12.30 il circolo cittadino di Fratelli d’Italia sarà presente in piazza Stradivari, fronte Spazio Comune, per incontrare i cremonesi.

Oltre che occasione di confronto e discussione sulle tematiche cittadine e nazionali vi sarà l’occasione per chiunque voglia di potersi tesserare al locale circolo, ma anche di poter firmare a sostegno dell’iniziativa parlamentare di Fratelli d’Italia per rendere la pratica dell’utero in affitto, già illegale in Italia, reato universale.

Infine sarà anche possibile conoscere le proposte di FDI contro il fenomeno mafioso, all’interno dell’iniziativa Onda Tricolore contro le Mafie, che fa tappa anche a Cremona.

© Riproduzione riservata