Prima del Festival Monteverdi a teatro Ponchielli con lo spettacolo “Incoronazione di Poppea” . Una serata glamour che ha visto sfilare ospiti e politici. Quasi al gran completo la giunta con il sindaco Gianluca Galimberti accompagnato dalla consorte e dagli assessori Andrea Virgilio, Luca Burgazzi, Barbara Manfredini e Simona Pasquali. Ma anche la senatrice Simona Malvezzi, promotrice del finanziamento permanente di un milione di euro all’anno per sostenere il Festival Monteverdi, giunto quest’anno alla quarantesima edizione, inserendolo negli eventi di caratura nazionale.

La serata mondana ha visto anche il segretario comunale Gabriella di Girolamo e Francesco Donati de Conti della Fondazione Bottesini di Crema. Ma anche Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino, Anne Colette Ricciardi, direttore del Conservatorio di Cremona, Roberto Scarcella Perino, compositore italo americano (in prima mondiale aveva debuttato al Ponchielli lo scorso anno con l’opera contemporanea “A sweet silence in Cremona”), tanti i nomi anche del consiglio comunale di Cremona, ma anche gli attori Dario Cantarelli e Alberto Branca, voci monteverdiane del visual mapping, tanti ospiti anche in campo giornalistico e spettatori che sono stati accolti dal sovrintendente del teatro Andrea Cigni.

Una serata all’insegna dell’eleganza per le donne: abiti lunghi ma anche midi e tubini, variegate le nuances, dal nero al bianco, al rosso ma anche i colori pastello, per gli uomini invece il dress code è stato l’abito classico.

Silvia Galli

