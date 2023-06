La polizia stradale di Torino (squadra di polizia giudiziaria del Piemonte) ha sgominato un’organizzazione composta da italiani, albanesi ed egiziani dedita alla ricettazione e al riciclaggio internazionale di auto e macchine operatrici rubate nel nord Italia. 14 gli arresti anche se il personaggio di spicco dell’organizzazione è ritenuto un egiziano residente a Chiasso in Svizzera, che è stato arrestato a Milano, dove peraltro è avvenuta la maggior parte degli arresti. Altri arresti sono stati eseguiti nelle province di Cremona, Bergamo, Torino, Alessandria, Piacenza, Pavia e Como. Nel corso delle indagini è stato tracciato il riciclaggio di 12 auto di alto valore e di 10 macchine agricole e da cantiere, come escavatori, betoniere e rulli compressori, il tutto per un ammontare stimato di circa un milione di euro. L’operazione è partita da Torino grazie a una segnalazione proveniente dalla polizia della Slovenia nel dicembre 2020, che indicava un luogo, in via Pinchia nel capoluogo piemontre, in cui erano state caricate delle auto di lusso da un ignaro carro attrezzi, che era stato contattato dall’organizzazione.

