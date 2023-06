La musica antica entra in alcuni luoghi simbolici della comunità di Cremona, con la rassegna Monteverdi Dappertutto inserita nel Monteverdi Festival 2023. Il primo concerto si è svolto nella Casa circondariale, con I Solisti dell’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua che hanno eseguito brani del Divin Claudio e autori coevi. L’evento è stato introdotto dal Sovrintendente del teatro Ponchielli Andrea Cigni, che ha espresso il valore universale dell’arte dei suoni. La direttrice del carcere, Rossella Padula, ha accolto i detenuti in Auditorium, ricordando l’importanza di questo concerto e dei laboratori musicali attivi nella struttura. Gli artisti Gian Andrea Guerra, Laura La Vecchia e Giorgia Sorichetti non si sono soltanto esibiti ma hanno anche presentato il programma e gli strumenti, in un dialogo con la platea. Il ciclo Monteverdi Dappertutto prosegue con altri concerti nei luoghi del lavoro e della cura, l’azienda Sperlari e l’Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale. Il servizio di Federica Priori

