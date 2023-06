Sindaco e assessori questa mattina in via Milano per un sopralluogo ai lavori di messa in sicurezza e eliminazione delle barriere architettoniche dell’attraversamento ciclopedonale all’altezza di via Barosi, con la realizzazione di due nuove fermate dei bus urbani ed extraurbani. Insieme a Galimberti, le assessore Simona Pasquali e Rosita Viola.

Altri interventi di abbattimento delle barriere sono in corso in via Scali, accanto a stazione ferroviaria e terminal bus, con la nuova piazzola accessibile e protetta da pensilina per l’attesa dei bus; in via Massarotti, in via Mantova e via Pippia, in via Cavo Coperto, in via Sforza e in viale Trento Trieste (anche in questo caso alle fermate dei bus).

