Il 29 giugno, in occasione della prima serata dei Giovedì d’Estate, il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” consegnerà pubblicamente un primo contributo in denaro all’associazione APAC, per contribuire al mantenimento delle colonie feline di gatti randagi.

Ecco com’è nata questa iniziativa. Lo scorso anno, l’autrice Maria Cancellieri ha autorizzato a produrre una versione a stampa della sua webserie a fumetti “9 Vite” con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere attività di supporto a favore dei gatti.

“9 Vite” consiste in strisce a colori, proposte in formato verticale per essere lette sugli smartphone, pubblicate sul sito del Centro Fumetto, alla pagina https://www.cfapaz.org/webcomics/9Vite.html . Il registro narrativo è focalizzato sui comportamenti dei felini. Ogni striscia ha come protagonista un gatto diverso e quasi tutte strappano un sorriso. Ma ce n’è una molto commovente, dove vediamo un gatto con la sua padroncina in un campo profughi ucraino.

Al momento della sua pubblicazione, questa striscia raccolse moltissime visualizzazioni, commuovendo i lettori.

Dunque in “9 Vite” vediamo non solo i comportamenti buffi dei gatti, ma ritroviamo anche i contesti in cui vivono, rappresentando così di riflesso alcuni momenti di umanità.

Anche la versione stampata ha incontrato una buona accoglienza. Sono infatti 170 le copie sinora vendute in varie circostanze. Il Centro Fumetto Andrea Pazienza ha quindi conteggiato l’importo di €844,33 pari al 50% del ricavato (ogni albetto costa 10,00€), detratte alcune spese. La consegna ai responsabili di APAC avverrà presso lo stand del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” assegnato dai Giovedì d’Estate, collocato ai Giardini di Piazza Roma, accanto alla statua di Amilcare Ponchielli, intorno alle 21:30.

Saranno presenti anche alcuni giovani fumettisti che disegneranno dal vivo personaggi dalle fattezze feline. Il Centro ospiterà inoltre l’autoproduzione “Gatti”, curata dal collettivo indipendente Blatta Production, che propone storie più adulte e disincantate sul tema.

La storia di apertura di questa antologia è stata realizzata dall’ex autore Disney Luciano Gatto.

La vendita di “9 Vite” proseguirà anche oltre.

© Riproduzione riservata