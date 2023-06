I Giovedì d’Estate tagliano il traguardo della 25esima edizione e danno il via all’estate cremonese.

Dopo lo straripante successo della Stradeejay, l’iniziativa de Le Botteghe del Centro di Cremona propone, per la sua prima serata 2023, un menu ricco di iniziative culturali in grado di abbracciare la città con proposte per tutti i gusti.

Galleria del Corso ospiterà una mostra con locandine, pagine di giornali e fotografie per raccontare i 25 anni della kermesse, divenuta ormai l’evento clou dell’estate cremonese.

Alle 19,30 presso piazza del Comune si terrà un flashmob che animerà l’orario dell’aperitivo con un raffinato connubio tra le bellezze artistiche della piazza e la musica, simbolo della città di Cremona.

Alle 21 al Museo del Violino, Cremona Capitale della musica, metterà ancora in mostra il meglio di sè con una audizione speciale dello Stradivari Clisbee 1669, grazie al talento internazionale della violinista Lara Celeghin.

Alle 20.45 torneranno le passeggiate cremonesi by night di Target Turismo. Questo giovedì la passeggiata si terrà lungo via Trecchi, via Cadolini, via Oscasali con visita guidata a Palazzo Trecchi e Palazzo Cattaneo Ala Imperiali.

Ci saranno anche iniziative per gli appassionati di teatro: la scuola di improvvisazione teatrale dei TraAttori e la società Filodrammatica Cremonese metteranno in scena due spettacoli nel cortile interno della Società Filodrammatica, un occasione di divertimento ma anche per scoprire la sede della storica società cremonese.

Alle 20.30 in piazza Stradivari, atmosfere internazionali saranno al centro dello spettacolo offerto da Culture in Dialogo progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Cremona, associazione residenti stranieri e Dipartimento di Musicologia della Università di Pavia.

A partire dalla ore 20.00, in piazza Roma, il Centro Fumetto Andrea Pazienza, animerà la serata con la raccolta fondi “ Fumetti e Gatti” pro APAC, per sostenere le colonie feline di gatti randagi. Poco distante, giochi da tavolo e di ruolo saranno protagonisti grazie a La Buca del Coboldo e l’Accademia Scacchi.

Non mancheranno, infine, le componenti principali cuore dei Giovedì d’Estate: il gusto con lo streetfood di largo Boccaccino e lo shopping con i negozi aperti durante la serata.

