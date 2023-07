Inaugurata sabato mattina l’installazione artistica di Ettore Favini “Fragili Rive” ultimo step dell’abbellimento delle gallerie del centro città. Presente quasi tutta la giunta comunale di Cremona, dal sindaco agli assessori Manfredini, Burgazzi, Manzi e Zanacchi. Manfredini ha ringraziato l’artista ricordando come ci sia dietro un lungo lavoro di dialogo anche con gli abitanti della galleria. E Favini, che aveva già curato le opere nell’ex Area Frazzi durante la Cremona Art Week, ha parlato di un nuovo omaggio al Po e alla città. Un’ideale ponte tra il cuore di Cremona e la sua area fluviale, a cui Ettore Favini ha lavorato per mesi. L’installazione artistica ha già suscitato un vivace dibattito social. Sabato mattina, intanto, tutti con il naso all’insù per fotografarla. fb

