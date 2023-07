Un concerto d’eccezione, quello offerto nel tardo pomeriggio di domenica da Fondazione Casa Stradivari, in vista dell’inaugurazione di martedì 4 luglio della casa – laboratorio del grande liutaio in corso Garibaldi. Protagonista, il violino di Fabrizio Von Arx, cuore pulsante di questa iniziativa culturale e formativa per i giovani liutai che potranno perfezionarsi con Maestri di altissimo livello, proprio nella casa laboratorio dove visse Stradivari.

Intanto in cortile Federico II un folto pubblico ha potuto apprezzare il virtuosismo di questo artista svizzero – napoletano, enfant prodige che ha collezionato esperienze in Svizzera, Stati Uniti, Berlino e a Cremona con Salvatore Accardo. In scaletta nel concerto di questa sera, brani di Corelli, Vivaldi e anche incursioni moderne con Piazzolla e Pablo De Sarasate. Ad accompagnarlo al clavicembalo Paolo Corsi; si sono esibiti anche giovani concertisti del “Monteverdi”.

Domani continuano le iniziative in vista dell’inaugurazione: ad accompagnare Von Arx nell’auditorium del Museo del Violino alle 12 ci sarà un altro bambino prodigio, il pianista Kit Armstrong mentre alle 19 a palazzo Comunale, presentazione ufficiale del progetto di Casa Stradivari. Alle 20,30 cena a palazzo Trecchi. gb

