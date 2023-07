Presidio, questa mattina, davanti alla stazione ferroviaria di Cremona, da parte degli attivisti animalisti “Iene Vegane”. L’associazione protesta contro i presunti maltrattamenti dei piccioni messi in atto in seguito alla grave emergenza sanitaria che lo scorso maggio ha costretto alla chiusura l’ufficio della Polfer, infestato dal guano e dalle zecche dei piccioni. Una situazione che aveva indotto il Comune, una volta ricevuto il parere di Ats Val Padana, ad emettere un’ordinanza contingibile ed urgente affinchè Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dei locali, ponesse rimedio al problema. Per l’associazione “Iene Vegane”, i piccioni e i loro piccoli starebbero subendo maltrattamenti perché “chiusi all’interno delle reti antipiccione e condannati a morte per fame e sete”. Per gli animalisti, il problema igienico sanitario va senz’altro risolto, ma in altri modi.

Sara Pizzorni

