Rimangono invariati a luglio i prezzi al consumo nel Comune di Cremona rispetto al giugno precedente, secondo i dati diffusi dall’Ufficio Statistica del Comune in contemporanea con il comunicato generale dell’ISTAT a livello nazionale.

In termini di variazione congiunturale, quindi il confronto con il mese precedente, alcune divisioni fanno registrare un decremento: i prodotti alimentari (-0,3%, con la frutta giù del 5,1%), ma anche le comunicazioni (-1,1%) e quello relativo all’abitazione, all’acqua e all’energia (-1,3%).

La tendenza inflativa rimane comunque certificata dall’analisi della variazione su base annua (variazione tendenziale): +4,9% rispetto ad agosto 2022 con picchi in comparto come quello alimentare (+10,8%), abitazione, acqua ed elettricità (8,2%), mentre l’unico in calo (-1,1%) è quello dei trasporti.

QUI IL REPORT COMPLETO

