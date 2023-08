E’ stata fissata la data dell’estremo saluto a Carlo Capurso, il fotografo e reporter scomparso tragicamente l’8 agosto, all’età di 79 anni, in un tragico incidente in montagna. Per tutti coloro che lo conoscevano, sarà possibile dunque assistere alla tumulazione, che si terrà il 17 agosto alle 8.45 al cimitero di Cremona, facendosi trovare circa dieci minuti prima nei sotterrani del chiostro Gruppo F Colombaio n.48. Il giorno precedente, il 16 agosto, sarà eseguita la cremazione, a cui non sarà possibile presenziare.

Il giorno della sua morte, Capurso era impegnato in un’escursione sulla cima Moren, a Borno (Brescia), forse a caccia di qualche nuova immagine per le sue mostre: un percorso che aveva già battuto decine di volte, ma che stavolta gli è stato fatale. Mettendo un piede in fallo, forse su una roccia che poi è franata, è volato per 150 metri. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto, di rianimarlo: troppo gravi le ferite riportate.

La sua scomparsa ha colpito molto i cremonesi: tanti coloro che lo conoscevano, come amico, ma anche professionalmente, grazie alla sua attività di fotografo, che lo ha portato nel tempo ad organizzare decine di mostre. La prossima delle quali, sarebbe stata probabilmente a Milano: il fotografo stava infatti pensando di organizzare un’importante esposizione dedicata alle stagioni della Valle Padana, ossia gli scorci della nostra terra.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata