Salgono a sei i contagi da West Nile Virus sul territorio cremonese, di cui cinque con sintomi neuro-invasivi e uno con sintomatologia più lieve. Tra questi, c’è stato purtroppo anche un decesso. Degli altri, un paziente è ancora ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tornati al proprio domicilio.

Vi sono poi alcune persone ancora in follow up, in attesa dei riscontri delle analisi effettuate: si tratta di tre soggetti, tra cui il donatore di Casalmaggiore e due pazienti che hanno riscontrato febbre e altri sintomi lievi. In ogni caso, come sottolinea il dottor Luigi Vezzosi, dirigente medico dell’Uos Prevenzione Malattie Infettive dell’Ats ValPadana, la distribuzione dei contagi è uniforme sul territorio, pur non essendovi, fortunatamente, focolai identificati.

Sebbene la situazione sia in linea con quella dello scorso anno, il monitoraggio è costante. D’altro canto, il virus da diversi anni circola nella Pianura Padana durante i mesi che vanno da maggio a ottobre. Quest’anno, a peggiorare la situazione, il fatto che il numero delle zanzare è più elevato del solito. Le autorità sanitarie concentrano la loro attenzione sui soggetti più a rischio, ossia anziani e fragili.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata