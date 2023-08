Salgono a due i morti di West Nile Virus in Ats Valpadana: l’ultimo, un anziano di 86 anni, deceduto all’ospedale di Mantova sabato. Intanto si segnala anche il decesso di un 65enne cremonese per legionella. Una situazione, dunque, di grande allerta per le autorità sanitarie del territorio.

Il servizio di Michela Cotelli

