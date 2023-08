Celebrati questa mattina a S.Agata i funerali di Arnaldo Scazzoli, 85 anni, morto alla vigilia di Ferragosto dopo il peggioramento di una malattia. “Nessuno di noi vive per se stesso”, con questa frase della prima lettura, da una lettera di San Paolo, è iniziata la celebrazione funebre, una citazione che Arnaldo Scazzoli – colonna dell’associazione ex alunni orfanatrofio e Manini di Cremona – ripeteva spesso a proposito del suo impegno nel volontariato. “Dare ciò che si è ricevuto” è stato il leit motivi che per oltre 60 anni lo ha visto motore di tante azioni finalizzate all’assistenza e aiuto ai giovani delle Comunità per Minori, eredi dell’orfanotrofio cremonese.

Il vangelo di san luca Luca ci ha ricordato che “nell’ora che non immaginate, viene il figlio dell’uomo” e da lì ha preso spunto l’omelia di don Maglia. Ha parlato della grande famiglia che Arnaldo è riuscito nella sua vita ad aggregare, ricordando gli ultimi giorni di sofferenza che lo avevano pesantemente abbattuto. “In noi c’è la consapevolezza che ciò che ha contraddistinto le vicende associative e famigliari, il pensare che la vita va avanti, tutto questo può essere consolatorio per alcuni, ma per poco tempo. Una vita vissuta intensamente non può semplicemente estinguersi. C’è la speranza, la fede che nella vicenda umana viva l’esperienza della resurrezione. Dilio che si è fatto uomo rivive la sua esperienza tra i nostri cari. Arnaldo ha vissuto una vita intensa, ma gli affetti famigliari e amicali sono stati il suo impegno prioritario. Con partecipazione personale e compromissione di stesso, perche una fatica mal spesa non sempre è feconda, lo diventa invece quando c’è il cuore”.

Questa è l’eredità lasciata da Arnaldo Scazzoli, oltre all’orgoglio per aver mantenuto vitale un’ associazione che deve fare i conti con l’invecchiamento dei suoi soci.

