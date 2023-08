Arnaldo Scazzoli, presidente dell’associazione Lazzaro Chiappari, si è spento nella tarda serata di ieri, 14 agosto. Un grave lutto per l’associazione che riunisce gli ex alunni degli orfanotrofi cittadini, istituzioni oggi scomparse, la cui funzione viene assolta dalle Comunità per minori, all’interno del welfare cittadino.

Scazzoli, già segretario e poi presidente della “Chiappari” per un arco di tempo di oltre 60 anni, ha dato “un impegno ed una guida che ha garantito l’attività di volontariato per lunghi anni, anche per la capacità di declinare la solidarietà adeguandola al mutare delle esigenze”

Lo ricorda così il vicepresidente della “Chiappari” Fiorenzo Bassi: “Le sue capacità comunicative e di coinvolgimento hanno permesso di mantenere vive e aggiornare ai tempi le azioni che hanno caratterizzato la nascita della nostra Associazione. Insieme ai soci, infatti, ha reso il sodalizio un punto di riferimento per enti ed istituzioni in città e non solo. Un lavoro incessante a fianco di tanti giovani delle Comunità dei minori, facendosi carico delle loro difficoltà quotidiane”.

Scazzoli, 85 anni, lascia le figlie Monica e Chiara. Si è spento dopo una breve malattia che lo aveva portato anche in ospedale. Non ci sarà camera ardente, ma la sua bara sarà esposta nella chiesa di S.Agata il giorno delle esequie, venerdì 18 agosto, dalle ore 9:00 alle 11:00, quando poi si celebrerà la Messa. A seguire la salma sarà avviata al Polo della cremazione.

