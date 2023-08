Sta meglio la 27enne di Paderno Ponchialli rimasta infortunata domenica a causa di una caduta a cavallo. La giovane si trovava al suo maneggio di riferimento, a Stagno Lombardo, in groppa al suo cavallo, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. In un primo momento le sue condizioni sono sembrate gravi, tanto che sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 188 e l’auto medica, e la giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Dopo una notte trascorsa in pronto soccorso per accertamenti, tuttavia, le sue condizioni sono apparse migliori del previsto, tanto che verrà dimessa già nella giornata di oggi. La diagnosi è di un possibile schiacciamento delle vertebre.

