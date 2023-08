Ci sono anche due coniugi di Piacenza, Matteo Maj, 51 anni, graphic designer, e Giulia Gardani, 34 anni, originaria di Spinadesco, istruttrice federale di tennis, tra le persone investite a New York da una donna che è passata con il rosso a un semaforo e poi è scappata. Lo riporta La Voce di New York.

Entrambi sono ricoverati al Bellevue Hospital. Maj è stato operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali. I due italiani erano in viaggio di nozze, una luna di miele a lungo rimandata a causa della pandemia. New York era l’ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston.

L’incidente è avvenuto a Midtown Manhattan intorno alla mezzanotte di domenica mentre marito e moglie stavano rientravano in albergo. La polizia ha arrestato la conducente dell’auto, Iman Lucas, 29enne a bordo di una Honda Accord, che non si è fermata al semaforo rosso e ha invaso l’isola pedonale dove passeggiavano sette persone. La donna è fuggita dopo l’incidente, ma è rimasta bloccata nel Queens dopo essere stata coinvolta in un incidente con tre auto sulla Long Island Expressway all’altezza della Clearview Expressway.

Un portavoce della polizia di New York ha detto che al momento è escluso che l’investimento del gruppo sia stato intenzionale o legato ad azioni terroristiche.

S.P.

© Riproduzione riservata