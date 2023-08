Sono concentrate anche nel cremonese, territorio che era solito frequentare, le ricerche di Emilio Sali, 82 anni, lodigiano, residente alla Maiocca, frazione di Codogno, scomparso da sabato mattina, quando l’uomo è uscito di casa senza più rientrare. La comunicazione della scomparsa dell’anziano è stata data dalla Prefettura di Lodi, che coordina le ricerche, dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti di Sali che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. L’82enne, che vive da solo, è uscito da casa con indosso una polo verde e dei pantaloni grigi a bordo della sua Volkswagen Tiguan grigio chiaro targata EW449GB: non si sa dove fosse diretto, ma ama fare scampagnate anche tra cremonese, cremasco e piacentino. Chi dovesse avere qualsiasi tipo di informazione è pregato di contattare immediatamente la Compagnia dei carabinieri di Codogno al numero 0377313700.

S.P.

