Serata e nottata di controlli tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, in occasione dell’evento musicale “All Music Party 2023” che si è svolto in piazza Stradivari. Intensificati e rafforzati i servizi di pattugliamento della città, con specifici servizi di vigilanza lungo le strade in entrata e in uscita dal capoluogo. E al termine dei controlli una persona è stata denunciata mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura per stupefacenti, con il ritiro delle patenti di guida di entrambi.

Nel particolare, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano di 54 anni. E’ stato fermato in via Brescia verso le 3 del 1 settembre, mentre era alla guida di un’auto che procedeva a forte velocità. I carabinieri che lo hanno incrociato hanno invertito la marcia e lo hanno inseguito, fermandolo dopo alcune centinaia di metri. Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato sintomi inequivocabili sul suo stato di alterazione, incompatibile con la guida di un veicolo. E’ stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un valore di oltre 1,50 g/l, tre volte il consentito. Tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, per l’uomo è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.

Sempre i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti uno straniero di 23 anni. La sera del 31 agosto, verso le 22.30, una pattuglia si trovava in via Cimitero e ha notato un’auto con una persona a bordo. Lo hanno raggiunto, fermato e controllato. Il 23enne era molto nervoso e agitato e aveva fretta di concludere il controllo e andare via. Tenuto conto dell’atteggiamento e che con una mano teneva chiuso un vano portaoggetti del veicolo, i militari hanno deciso di perquisire lui e l’auto. E proprio nel portaoggetti hanno trovato due involucri in cellophane contenenti oltre un grammo di cocaina. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato posto sotto sequestro. Di conseguenza è stato segnalato all’autorità amministrativa e la sua patente di guida è stata ritirata come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

© Riproduzione riservata