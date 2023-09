I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per furto aggravato, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso un cittadino straniero di 39 anni, pregiudicato e residente in provincia di Modena. I fatti sono avvenuti la notte del 6 settembre, in viale Trento e Trieste, nei pressi della caserma Santa Lucia.

Verso l’una di notte i militari che si trovavano in caserma hanno sentito provenire dal viale Trento e Trieste un rumore molto forte e sono usciti immediatamente dalla caserma per effettuare un controllo. Dalle finestre della caserma altri militari hanno notato un uomo nascondersi tra le auto in sosta.

Raggiunto e bloccato, è stato controllato ed identificato. Vicino a lui è stato trovato un dispositivo di illuminazione utilizzato nei cantieri edili, strappato e danneggiato, con cui l’uomo stava tentando di rompere i vetri delle auto in sosta, grazie a due viti che fuoriuscivano. Indagini successive hanno consentito ai militari di ricostruire che l’uomo aveva rubato il dispositivo poco prima in un cantiere presente all’incrocio con via Palestro, poi aveva percorso il viale Trento e Trieste, fino ad arrivare nei pressi della caserma. Qui aveva rotto la lampada e modificato la batteria per usarli come oggetti contundenti, ma non era riuscito a completare il suo proposito perché fermato per tempo.

E’ stato perquisito e, all’interno di uno zaino che portava con sé, sono stati trovati alcuni cacciaviti, delle chiavi inglesi e una pinza in acciaio, tutto posto sotto sequestro. Nei suoi confronti, intanto è scattata la denuncia.

© Riproduzione riservata