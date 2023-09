Botta e risposta tra maggioranza e minoranza sull’aggressione in piazza Roma a Cremona.

Anche il vicesindaco Andrea Virgilio scende in campo e punta l’indice contro il governo di centrodestra “che non aiuta e non dà risposte sul tema della sicurezza, che è stato tema della loro campagna elettorale”.

Servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata