Mentre continua a infervorarsi la polemica intorno all’aggressione verificatasi nei giorni scorsi in piazza Roma, a intervenire sulla vicenda è l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, che sul tema ha già più volte espresso il proprio parere. “L’escalation di episodi di criminalità nelle nostre città è preoccupante” sottolinea il referente istituzionale.

“Nella maggior parte dei casi – e lo conferma anche la recente aggressione subita in centro a Cremona da un 46enne sfregiato da un nordafricano – i responsabili di questi reati sono extracomunitari. Immigrati arrivati in Italia con l’illusione di una nuova vita ma, in realtà, assoldati dalla criminalità per alimentare il giro dello spaccio di droga o di altri reati”. conclude l’assessore. lb

