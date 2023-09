Motivi di natura passionale sarebbero alla base dell’aggressione subita lunedì sera poco dopo le 22 in Piazza Roma a Cremona da un 46enne italiano, ferito al volto da un giovane nordafricano con il coccio di una bottiglia di birra. Gli investigatori della Questura stanno stringendo il cerchio attorno all’autore della violenza che così tanto clamore ha suscitato in questi giorni in città.

La sera di lunedì lo straniero, insieme ad altri connazionali, aveva notato il 46enne che stava entrando in gelateria, e così lo ha raggiunto e lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta.

Dopodichè i due uomini hanno cominciato a discutere per questioni che sarebbero da ricondurre a una rivalità passionale. Dalle parole i due sono presto passati ai fatti, spintonandosi a vicenda, fino a quando il nordafricano ha rotto la bottiglia di birra che aveva in mano e con il coccio ha ferito il rivale al viso. Infine la fuga dell’aggressore e dei suoi compagni, il tutto sotto gli occhi attoniti di numerosi testimoni, compresi alcuni ragazzini che stavano mangiando un gelato.

Il 46enne, finito al pronto soccorso in codice verde con ferite al viso e con un dente scheggiato, si è presentato il giorno dopo negli uffici della Questura per essere sentito. Le indagini sono portate avanti dagli uomini della Squadra Mobile guidati dal dirigente Marco Masia, che hanno già sentito i testimoni e visionato le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del centro cittadino. L’identificazione dell’autore della violenza è solo questione di ore.

Sara Pizzorni

