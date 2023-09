Giornata di accoglienza matricole al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, dove prendono il via le lezioni del nuovo anno accademico. Novità del 2023/2024 è il potenziamento del tutoring, che ora non sarà solo sui contenuti degli insegnamenti ma anche sull’organizzazione della vita universitaria.

Un servizio affidato agli studenti iscritti già da tempo all’ateneo che possono così aiutare volentieri le matricole, come fanno i tutor Natalia Berlesi De Vasconcellos e Paolo Galbignani, rispettivamente Studentessa di Ingegneria Informatica e Studente di Ingegneria Gestionale. Mentre Paolo è cremonese, Natalia si è trasferita anni or sono dal Brasile alla città del torrazzo, proprio per seguire i suoi sogni.

L’incontro con i giovani studenti del Politecnico di Milano è la prima tappa di un intenso viaggio che intraprenderemo nelle prossime settimane negli atenei del territorio, per raccontarvi Cremona città universitaria.

Il sevizio di Federica Priori

