Le polveri sottili sono dannose per la salute e, secondo una ricerca condotta da Fondazione Openpolis sui dati del 2022, la zona più inquinata è la Pianura Padana. E in particolare il rapporto evidenzia come le province più inquinate dell’Ue siano tutte italiane.

Le prime province europee per concentrazione di polveri sottili PM2,5 nell’aria sono tutte italiane, in particolare Milano, Cremona e Monza, con valori superiori a 21 µg/m³. Il limite annuale posto dall’Unione Europea è di 10 µg/m³.

Seguono alcune zone della Polonia, paese che però ha registrato un miglioramento generale, mentre in molte province italiane la concentrazione di PM2,5 è aumentata maggiormente tra il 2018 e il 2022, insieme ad alcuni territori greci e portoghesi. In Italia la concentrazione è aumentata in modo particolare a Vicenza, il dato è di 2,3 µg/m³, e Varese, di 1,95.

Tra le varie sostanze presenti nell’atmosfera, il particolato è una delle più pericolose. L’esposizione prolungata a questo agente provoca danni a molti apparati del corpo umano come il sistema circolatorio e quello respiratorio, ma provoca anche l’insorgenza del sistema centrale e riproduttivo.

Nell’ottica della strategia Inquinamento Zero per il 2050, l’Unione Europea prevede di ridurre le morti premature legate all’inquinamento atmosferico del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Al momento si parla di circa 300mila morti ogni anno, nell’Unione, solo a causa delle polveri sottili. È uno degli inquinanti più pericolosi e insidiosi perché, per le sue piccole dimensioni (appena pochi millesimi di millimetro), riesce a penetrare in profondità nel sistema respiratorio umano.

Oltre il 98% della popolazione europea vive in aree in cui la concentrazione di PM2,5 supera i limiti stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ovvero 5 micrometri per metro cubo d’aria. Le zone più inquinate si trovano nell’Europa centrale e in alcune metropoli, ma tra tutte è la Pianura Padana a registrare i valori più alti, nonché uno dei peggioramenti più marcati degli ultimi anni.

S.P.

© Riproduzione riservata