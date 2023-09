Continua l’iniziativa di ITS Academy Cremona che porta gli studenti e gli aspiranti tali direttamente dentro le aziende partner.

Una serie di eventi e open day che ha già riscosso grande successo tra gli interessati che possono così vedere dall’interno di un’azienda quale sarà il loro percorso formativo che li porterà in due anni a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, magari proprio all’interno di quell’azienda che oggi li sta accogliendo.

Ma cosa è un ITS Academy? Si tratta di una Academy che propone un’offerta formativa di valore dedicata ai neodiplomati o chi è in attesa di occupazione capace di fornire un’elevata specializzazione in soli due anni e un placement garantito a fine corso. L’ITS Cremona è l’Istituto di riferimento per la provincia cremasca con sedi a Cremona, Crema, Paderno Dugnano, Bergamo e Brescia. Non pensate ad una “scuola” classica con lezioni frontali, l’ITS dà ampio spazio ai ragazzi di apprendere facendo e proprio in quest’ottica si inseriscono le possibilità di iniziare un percorso in Apprendistato. Per gli studenti più meritevoli, anche quest’anno, sono previste delle Borse di Studio come forma di riconoscimento per l’impegno messo in campo sia in aula che in tirocinio.

Dietro ad un’offerta così importante ci sono aziende del territorio come Marsilli S.p.A, un’eccellenza locale, italiana e internazionale, tra i principali soci della Fondazione ITS Academy Cremona. Un’azienda, Marsilli, che da oltre 80 anni si distingue per la ricerca e l’innovazione tecnologica e l’automazione industriale in diversi settori quali l’automotive, le applicazioni elettromeccaniche, l’elettronica di consumo e molti altri. Oggi è leader mondiale in sistemi di avvolgimento e assemblaggio per bobine e motori e progetta, assembla e consegna impianti, nei quali precisione, flessibilità e personalizzazione sono fondamentali.

Proprio nella sede dell’azienda di Castelleone lo scorso 14 settembre si è svolto il primo di una serie di Open Day: numerose le adesioni che hanno visto coinvolti, oltre ai giovani studenti, anche molti genitori incuriositi dall’offerta formativa dell’ITS e le aziende socie che rappresentano le future realtà lavorative dei frequentanti.

Il pomeriggio ha visto come protagonista la Direzione Risorse Umane, che ha illustrato ai presenti le funzioni svolte dai vari reparti ed uffici della Holding e si è focalizzata sulla varietà di profili aziendali operativi nei diversi dipartimenti, ponendo in evidenza i requisiti formativi richiesti delle principali mansioni tecniche oltre a taluni dettagli esecutivi che le caratterizzano.

L’Open Day è entrato poi nel vivo con la divisione dei partecipanti in 3 gruppi e la visita allo stabilimento in tutti i suoi settori e reparti. I partecipanti hanno potuto toccare con mano e vedere i processi industriali di un’azienda digitalizzata e innovativa ponendo vari quesiti e scoprendo da vicino l’eccellenza di un’azienda 4.0

Il prossimo Open Day si terrà presso lo stabilimento dell’Oleificio Zucchi, a Cremona: sta diventando sempre più fondamentale per le aziende avere opportunità concrete per farsi conoscere dalle giovani generazioni e investire nella formazioni continua di ragazzi e ragazze del territorio e rientra nella mission del l’ITS Academy Cremona mettersi al servizio del territorio accompagnano i giovani nel mondo del lavoro raccontando i mestieri, le competenze e le eccellenze delle varie filiere dei suoi soci e coinvolgendo di persona imprenditori e tecnici in questo racconto.

Gli eventi in programma sono:

OPEN DAY

26 settembre presso Oleificio Zucchi (Cremona) – ore 15:30 (prenota qui il tuo posto)

28 settembre presso Poliestetico di Milano (Paderno Dugnano) – 18:00

WELCOME DAY

3 ottobre ore dalle 16 alle 18 presso VHIT Spa – Offanengo (CR)

10 ottobre ore dalle 16 alle 18 presso IIS Torriani – Cremona

Sarà un’opportunità anche di scambio di esperienza con i tirocinanti e gli alunni ITS Academy Cremona che con le loro testimonianze dirette potranno raccontare il loro percorso.

Quest’anno la Fondazione propone 6 nuovi corsi:

● Automazione e Innovazione per la Transizione Ecologica con sede presso IIS Torriani – Cremona ● Automazione e Innovazione dei processi cosmetici con sede presso IIS Galilei – Crema ● Digitalizzazione dei processi industriali (Analytics) con sede presso IIS Galilei – Crema

● Trasformazione digitale e project management in due sedi presso OkSchool Academy a Brescia e presso Ischool di Bergamo ● Cosmetecnico e Packaging sostenibile con sede Poliestetico di Milano a Paderno Dugnano (Milano)

Tutti i percorsi possono essere frequentati a valle del superamento di colloqui di selezione, in modalità di apprendistato di III livello, ovvero con un contratto di lavoro in un’azienda consociata fin dal primo giorno di corso. In questo caso gli studenti il mattino sono in azienda e nel pomeriggio frequentano le lezioni, sperimentando una vera e propria formazione duale che combina parallelamente teoria e pratica.

Iscrizioni ancora possibili fino al 15 ottobre 2023.

© Riproduzione riservata