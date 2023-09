Il pomeriggio del 22 settembre i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per guida con patente revocata un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti di polizia a carico.

Quel giorno la pattuglia, verso le 18.45, si trovava in una via del centro abitato di Casalbuttano e ha notato un’auto con alla guida il 40enne, già ben conosciuto. Dopo averlo fermato e identificato, i militari lo hanno denunciato per guida senza patente perché revocata. Infatti, alla richiesta dei documenti l’uomo ha ammesso di non avere la patente perché revocata molti anni prima. E non si trattava della prima volta che l’uomo teneva tale condotta perché già sorpreso alla guida di un mezzo lo scorso anno.

E approfondendo gli accertamenti attraverso le banche dati a disposizione i militari intervenuti hanno verificato che nel novembre del 2016 gli era stato notificato un decreto emesso dalla Prefettura di Lodi con il quale gli era stata revocata la patente per avere guidato nonostante la sua patente fosse sospesa.

A metà ottobre del 2022 una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema lo aveva sorpreso alla guida di un’auto a Crema. In quella occasione era stato sanzionato amministrativamente. La sera del 22 settembre, trattandosi della seconda violazione commessa nel biennio, è stato denunciato.

