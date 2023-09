Anche se ci sono gli asterischi in classifica e anche se c’è un Parma che fa prove serie di fuga sin dal chilometro zero in questa Serie B, la vittoria di Cosenza proietta la Cremonese in una dimensione non ancora sperimentata in questa stagione.

Al di là del peso specifico di 3 punti che hanno regalato la prima vittoria a Giovanni Stroppa ad una settimana dal suo arrivo a Cremona, il successo del San Vito Gigi Marulla proietta una luce diversa sulla classifica grigiorossa che vede la Cremonese in un piazzamento playoff.

Ora, se il gap dalla capolista Parma è rimasto invariato a 7 punti, quello dal secondo posto si è ridotto ad appena tre lunghezze, al netto delle gare da recuperare. Si tratta però di un distacco dall’alto valore simbolico: un solo match di distanza per colmarlo.

Se da un lato alcuni principi del nuovo allenatore hanno iniziato ad attecchire, dall’altro il nuovo cammino grigiorosso ha superato solo due tappe. Molto importante sarà il prossimo impegno, allo Zini contro il Parma domenica 1° ottobre alle 18.30, in un derby d’alta nobiltà cadetta.

La squadra ha continuato a lavorare, senza giorni di riposo, dopo la trasferta in Calabria, proprio per preparare al meglio questo test di valore. La Cremo, però, ha alzato la mano ed è pronta a iscriversi alla lotta per le posizioni che contano.

Mauro Taino

