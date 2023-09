Russia, Putin: “Stiamo realizzando armi nucleari avanzate”

(Adnkronos) – L’autorità nucleare russa ”Rosatom è impegnata nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un equilibrio strategico nel mondo”. A dichiararlo il presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

”E’ importante che gli scienziati nucleari russi aumentino i contatti reciprocamente vantaggiosi con partner coscienziosi e affidabili all’estero”, ha aggiunto il leader del Cremlino.

I russi sono ”pronti a negoziare” per arrivare a una soluzione della crisi in Ucraina, ma ”tenendo conto della realtà sul terreno” e degli ”interessi della sicurezza russa’, ha dichiarato dal canto suo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervistato dall’agenzia di stampa Tass.

”La nostra posizione resta valida: siamo pronti a negoziare, ma tenendo conto delle realtà che si sono sviluppate sul terremo e tenendo conto della nostra posizione, che è ben nota a tutti”, ha detto Lavrov. Perché questa forza, ha sostenuto, ”ha dichiarato apertamente l’obiettivo di sterminare tutto ciò che è russo su quelle terre, sia in Crimea che in Novorossiya”.

Qualche tempo fa lo stesso Lavrov aveva affermato che “il possesso di armi nucleari nel contesto della deterrenza è attualmente l’unica risposta possibile della Russia ad alcune significative minacce esterne alla sua sicurezza”. E aveva ricordato che il nucleare “è esclusivamente di natura difensiva” e mira “a garantire la protezione della sovranità e l’integrità territoriale dello Stato” e previene “l’aggressione contro la Russia e i suoi alleati”.

Qualche giorno fa invece il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu aveva confermato che ci saranno sottomarini nucleari e droni subacquei tra le nuove armi in dotazione alla Russia entro la fine dell’anno. La marina russa ha già ricevuto due nuove navi quest’anno e ne riceverà altre 12 entro la fine del 2023, aveva riferito l’agenzia di stampa statale russa RIA.

“Nuovi progetti per sottomarini e veicoli subacquei senza pilota, nonché sistemi robotici, sono in fase di sviluppo per la Marina russa”, ha annunciato Shoigu durante una visita al quartier generale della flotta russa del Pacifico, dove ha verificato l’adempimento dei contratti di appalto statali presso il cantiere navale sottomarino Zvezda nella città di Bolshoy Kamen.