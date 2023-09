Una bella serata ha aperto il nuovo anno lionistico del Lions Cremona Host nella suggestiva cornice del ristorante Il Bacco Toscano.

“E’ con piacere ed onore, ha esordito il neo presidente Fabio Venturini, che ci accingiamo ad iniziare questo nuova annata lionistica, il plurale è voluto in quanto mi sento di parlare anche a nome di tutti i soci che si sono resi disponibili ad affiancarmi nel Consiglio con entusiasmo e spirito lionistico e che ringrazio di cuore, un ringraziamento anche alla presidente di zona Patrizia Persico e alla presidente distrettuale Leo Vittoria Senzalari presenti con noi questa sera”.

“Questo meeting, ha poi proseguito Venturini, è stata organizzato insieme ai Leo per sottolineare la volontà di rafforzare lo spirito di collaborazione tra i due club, volontà che si vuole estendere anche ad altri club della zona in quanto ritengo che il futuro delle nostre associazioni sia quello di unire le forze per poter dare un segnale forte della nostra presenza sul territorio”. E’ stato poi ufficializzato l’ingresso di un nuovo socio, Massimiliano Balducci, accolto con affetto e amicizia da tutti i soci.

La parola è poi passata alla presidente Leo Alessandra Dallara, che ha illustrato gli innumerevoli ed interessanti services che verranno intrapresi durante l’anno a favore del territorio sia sotto forma economica che di ore di volontariato. In chiusura i saluti finali di Patrizia Persico che ha evidenziato la collaborazione dei vari club per i service in comune, di Vittoria Senzalari che ha sottolineato i valori e lo spirito lionistico che ha trovato durante la serata e del presidente Venturini che ha ringraziato tutti i soci Leo per l’entusiasmo che stanno dimostrando, incoraggiandoli a continuare su questa strada per trasmettere a tuti l’energia che li contraddistingue, con la certezza di poter fare tanto.

© Riproduzione riservata