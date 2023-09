E’ irregolare e ha alle spalle numerosi precedenti penali. Per un albanese di 25 anni è quindi scattata la procedura di espulsione dal territorio nazionale disposta con un provvedimento giudiziario ed eseguita dagli agenti della Questura di Cremona.



Il giovane era noto e tenuto costantemente sotto controllo, proprio alla luce dei suoi numerosi precedenti, tanto che in diverse occasioni era finito in arresto da parte degli uomini della Mobile per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti o reati contro il patrimonio.



Il 25enne, inoltre, era anche stato condannato dal tribunale di Piacenza per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, per cui era stata disposta l’espulsione giudiziaria dal territorio nazionale per un periodo non inferiore a 5 anni.



Alle prime ore dello scorso 28 settembre, in accordo con l’Ufficio Immigrazione della Questura, il personale della Mobile ha iniziato le ricerche in diverse abitazioni che lo straniero, nel corso degli anni, aveva adibito a dimora provvisoria. Intorno alle 10, l’albanese è stato rintracciato in uno stabile nel centro cittadino e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.



Gli operatori dell’Ufficio Immigrazione, dopo aver proceduto alla completa identificazione anche mediante ulteriore documentazione acquisita dalle autorità albanesi, lo hanno accompagnato direttamente alla frontiera di Milano Linate, da cui è partito con un volo delle 14 diretto a Tirana, scortato dal personale della Questura di Cremona.



La violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale è punita, ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione, con la reclusione da 1 a 4 anni e con l’arresto obbligatorio in flagranza.

S.P.

