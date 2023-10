Appuntamento con il benessere ancora fino alle 19 di oggi, domenica 8 ottobre alle Colonie Padane per la seconda edizione di Cremona Olistica, festival a ingresso gratuito che vede protagonisti circa 40 operatori che incontrano quanti vogliano accostarsi a pratiche che consentono di raggiungere un benessere psicofisico senza porsi in contrapposizione con l’omeopatia, come spiega la presidente dell’Asd Confluenze Armoniche, Elena Biazzi, organizzatrice dell’evento.

Un’opportunità per conoscere nuove discipline utili a sostenere il benessere psico-fisico, a contrastare gli effetti a lungo termine della pandemia e a vivere più serenamente i momenti di incertezza; per sperimentare sulla propria pelle strumenti pratici e accessibili, collaudati ed efficaci, complementari e integrativi, cogliendone i benefici e facendone tesoro.

Il programma prevede conferenze di presentazione e formazione, trattamenti e sessioni di pratica, individuali e di gruppo.

Questa mattina, come ieri giornata inaugurale, si sono potute sperimentare diverse tipologie di yoga e massaggio, ta ji quan, meditazione, danza, riflessologia, kinesiologia, iridologia, reiki, tarocchi, enneagramma, cristalli, bagni sonori con strumenti quali tamburo sciamanico, gong, campane tibetane, hang, canto delle sirene.

Tra le conferenze di oggi: alle 14,30 Enrica Lena parlerà di iridologia, alle 15 Guido Vaudetto di yoga della risata, quale strumento fondamentale per i caregiver. Illustrerà la nascita del Reiki in Giappone, alle 17, Emiko Yasuda e subito dopo Laura Gamba interverrà sulla musicoterapia. Alle 16,30 inoltre passeggiata naturalistica lungo il Po con le Gev del Parco.

In una diversa sezione, i banchi con libri, talismani, sculture in legno, tamburi e incensi.

Il programma completo è molto più ricco, per visionarlo: https://gvaudetto.wixsite.com/cremonaolistica/programma

© Riproduzione riservata