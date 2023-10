Continuano le reazioni dopo il consiglio comunale che lunedi ha bocciato la proposta della Lega di sperimentare l’uso del taser (la pistola che emette scosse elettriche) nel corpo della Polizia Locale.

“Dal 1982 – interviene oggi il consigliere FDI Pietro Burgazzi – quando presi servizio nella Locale si parlava di ottenere, almeno in sede regionale, gli stessi riconoscimenti economici e giuridici delle tre forze di polizia statali. La legge 65/83, inerente la polizia locale, non riconosce ancora gli stessi diritti, relegando la polizia locale ad ausiliaria della pubblica sicurezza. L’uso purtroppo che viene fatto, tante volte, della locale, consente di usare gli agenti come poliziotti, senza però le tutele che hanno le tre forze statali”.

“Quindi – è la conclusione che sconfessa in parte l’impostazione della Lega – invece di pensare ad aumentare l’armamento sarebbe meglio battersi per la modifica della 65/83, garantendo alla polizia locale una tutela economica e giuridica appropriata al ruolo”.

© Riproduzione riservata