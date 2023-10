Sono 4.808 i donatori di sangue attivi a Cremona, secondo i dati diffusi dall’AVIS Comunale che nel 2023 celebra il 90° anniversario di fondazione. In attesa della festa sociale, programmata per domenica 29 ottobre a Palazzo Comunale, l’Associazione volontari del sangue cerca nuovi donatori, magari giovani, per compensare il calo che avviene ogni anno con persone che lasciano per motivi di età, salute o lavoro. Fotografa la situazione Giuseppe Scala, Presidente dell’AVIS Comunale di Cremona.

In tal senso, oltre ad iniziative locali di sensibilizzazione, risultano utili le dichiarazioni di personaggi famosi, magari del mondo dello sport o dello spettacolo: è il caso di Fedez, che recentemente ha lanciato un appello dopo aver fatto diverse trasfusioni durante l’ultimo ricovero ospedaliero.

Possono diventare donatori persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni, con peso corporeo superiore a 50 kg e assenza di pregresse patologie di rilievo; sarà necessario effettuare esami e visita per l’idoneità, ulteriori informazioni sono disponibili in sede e sul sito web dell’AVIS.

