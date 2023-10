Cinquant’anni fa, l’11 settembre 1973, il Governo del Cile democraticamente eletto e presieduto da Salvador Allende fu rovesciato dall’esercito e dalla polizia nazionale. Dieci anni dopo, nel dicembre 1983, terminava la dittatura militare in Argentina. Due eventi storici importantissimi per il Sudamerica – e non solo – che verranno ricordati nell’ambito dell’incontro del prossimo 26 Ottobre (ore 17) promosso da Alac – Associazione Latinoamericana e dalla Società “D.Alighieri” di Cremona con il titolo: “Finestra sulla memoria- Totalitarismi in America Latina”. L’appuntamento è in Sala Virginia Carini Dainotti della biblioteca Statale di Cremona.

Come afferma Roberto Bolaño, «La memoria è costantemente minacciata dall’oblio, dal tentativo di far sì che tutti siano uguali: innocenti e malevoli, vittime e carnefici»( Notturno cileno): così a 50 anni dal golpe cileno e a 40 anni dalla fine del regime del gen.Videla in Argentina, Daniela Negri, curatrice dell’evento, proporrà una riflessione sugli elementi costitutivi della “dottrina della sicurezza nazionale” alla base dei totalitarismi latinoamericani della seconda metà del Novecento.

Nella cornice della Sala Virginia Carini Dainotti (Biblioteca Statale), per dare voce agli oppositori, saranno riproposti scritti autobiografici, testi poetici e brani musicali in grado di restituirci la passione per la libertà e il coraggio della resistenza, “ingredienti” fondamentali per affrontare oggi l’“allarme democrazia” (A.Touraine).

Si alterneranno quindi diverse performance artistiche e culturali, con la partecipazione di Massimiliano Pegorini, Luciana Elizondo, Maximiliano Baños, Eduardo Eguez e il coro Voz Latina.

