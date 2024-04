Sabato 27 aprile si è tenuto a Spazio Comune l’evento organizzato dalle liste di Forza Italia e Novità a Cremona, e intitolato “Sport e Disabilità: Conoscere per Riconoscere”.

Ha introdotto i lavori il Commissario Cittadino di Forza Italia Luca Ghidini, che ha sottolineato il valore dell’attività sportiva a favore dei disabili. “Essere indipendenti non significa allontanarsi dalle relazioni, ma al contrario avere la libertà di operare delle scelte importanti per la propria vita. L’autodeterminazione deve poter essere un obiettivo perseguibile sia dalle persone normodotate, sia dalle persone disabili, ed è dovere di un’amministrazione comunale porre le basi perché ciò avvenga”.

Lo sport è uno strumento che consente di sviluppare una mentalità su cui fare leva anche in altri ambiti della vita, come quello lavorativo. Lo sa bene Giovanni Merlini, psicologo, atleta paralimpico, presidente di un’associazione di volontariato e candidato nella lista civica Novità a Cremona.

“Anche nella mia esperienza professionale ho avuto modo di constatare quanto lo sport consenta alle persone disabili di mettersi in gioco. Anch’io ho potuto sperimentarlo, dopo l’incidente che mi è accaduto all’età di 15 anni. Grazie alla Canottieri Flora ho potuto toccare con mano la possibilità di praticare la boccia paralimpica che ho abbracciato da quando ho 40 anni, e che mi ha consentito di accorgermi delle mie potenzialità e quelle di altre persone.

Per questo ho deciso di fondare un’Associazione che permette a me e ai miei collaboratori di visitare le scuole e far comprendere ai ragazzi le potenzialità di cui neanche loro stessi sono talvolta consapevoli”. Merlini ha portato come esempio il baseball per ciechi.

Continua, “oggi la città di Cremona, pur essendo ricca di esperienze e personale tecnico qualificato, è sprovvista di impiantistiche pubbliche idonee ad ospitare persone disabili che desiderino praticare uno sport. Talvolta, anche il raggiungimento delle strutture risulta problematico per chi ha difficoltà motorie. Merlini ha evidenziato, ad esempio, l’assenza di un servizio Taxi per persone in carrozzina.

Giuseppe Bresciani, Delegato Provinciale del Comitato Paralimpico Italiano e Candidato nella lista di Forza Italia, ha concentrato il suo intervento sull’apporto che lo sport può dare al riconoscimento delle singole abilità che una persona disabile può mettere in gioco grazie all’impegno e al sacrificio personale. Esattamente ciò che accade anche per le persone normodotate.

“Dobbiamo lavorare perché possa avvenire non una semplice inclusione, ma una reale integrazione, ossia la possibilità per ciascuno di confrontarsi con le sfide che la vita pone davanti giocando secondo le stesse regole applicate a tutti”. Ha escluso quindi l’approccio pietistico o rinunciatario, a favore di una mentalità che valorizzi il talento. “A una persona che può dare il 40 % chiediamo il 40 %; a una persona che può dare l’80 % è giusto chiedere l’80 %, evitando degli sconti. Questo approccio è fondamentale è anche per consentire alle persone disabili di inserirsi nella vita lavorativa e sociale”.

Ha chiuso l’incontro Alessandro Portesani, candidato sindaco per la colazione di centrodestra, con un appassionato intervento. “A chi ha detto che avrebbe “intercettato le risorse attive della comunità”, rispondiamo che quelle che noi abbiamo appena ascoltato sono le risorse su cui intendiamo costruire la Cremona di domani, dove ciascuno possa avere un’opportunità. Ogni persona è unica, non solo i disabili. Trovare risposte per ogni unicità è ciò che non è avvenuto fino ad oggi, ed è ciò che intendiamo porre come tema centrale della nostra futura azione amministrativa.

Non ci accontentiamo che una persona disabile faccia attività finì a se stesse in contesti isolati, ma che a tutti venga data la possibilità di esprimere le proprie abilità. Lo sport dovrà rientrare a pieno titolo negli interventi di welfare per le persone con maggiori fragilità. Non serve dichiarare, ma occorre investire in termini relazionali ed economici, curando la città affinché questa diventi ospitale per tutti. L’unica alternativa reale è quella proposta dalla coalizione di centrodestra, che si candida ad amministrare Cremona per i prossimi anni”.

L’evento è stato moderato da Bruno Musoni, fisioterapista, volontario di un’associazione locale e candidato per la lista di Forza Italia.

© Riproduzione riservata