Lo splendido concerto dell’ensemble Voz Latina ha chiuso la seconda giornata del Vecchio Ospedale Festival, la rassegna culturale e musicale promossa dall’Associazione Latinoamericana di Cremona per valorizzare uno spazio storico cittadino molto importante.

La manifestazione si è aperta il 26 aprile, con l’inaugurazione e il vernissage per l’apertura della Mostra Collettiva “Confini”, curata dal collettivo artistico “La Magnolia”. Molte le persone che hanno partecipato, fermandosi volentieri ad ascoltare il concerto del Sebastian Volco Trio, a Casa Elisa Maria.

Ottima partecipazione anche per la seconda giornata, durante la quale si sono svolti laboratori di pittura, visite guidate, performance teatrali del laboratorio per bambini curato da Massimiliano Pegorini.

Gran finale di giornata, quindi, con il concerto dal titolo “Canzoniere Moderno”, durante il quale l’ensemble Voz Latina ha preso per mano il pubblico, accompagnandolo in un vero e proprio viaggio nella canzone latinoamericana. Molti anche i partecipanti alla Festa nel cortile della sede Alac, accompagnata dalla musica di Ariabuena.

La rassegna si conclude quindi nella giornata di domenica 28 aprile, durante la quale nella sede di Apac saranno presenti gli stand informativi di alcune associazioni del territorio. Alle 11, sempre nella sede Alac, si terrà la presentazione del libro “Atlantico Mediterraneo: migrazioni e rinascite sullo sfondo della dittatura argentina”, di Carlos Corbellini.

Nel pomeriggio, alle 15.30, sempre in via Gioconda, verrà invece presentato il volume “Cremona 1922-1945: storie di sovversive” di Marcello Zani. Nella stessa location, alle 17 si potrà assistere alla conferenza dal titolo “San Francesco: antichi luoghi per progettazioni future”, a cura dell’architetto Angelo Garioni. La giornata si chiuderà con la festa finale, che vedrà cena e live music con Roda Do Careca. Tutti gli eventi sono gratuiti, tranne le visite guidate di Target Turismo. lb

