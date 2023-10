Il desiderio di dire “basta” ai conflitti armati, soprattutto quello che recentemente sta affloggendo la Terra Santa, ha spinto centinaia di Cremonesi a radunarsi nella chiesa di San Pietro al Po nella serata di martedì, per una veglia di preghiera allo scopo di stare vicini alle popolazioni colpite dalla guerra. Un momento di raccoglimento che si è svolto in contemporanea in tutta Italia, su decisione della Conferenza episcopale italiana. A presiedere la preghiera, il vescovo emerito, Dante Lafranconi.

Un momento di grande commozione e di raccoglimento, in cui si sono volute ricordare le popolazioni martoriate dai conflitti dimostrando con la preghiera la propria vicinanza.

Nel primo pomeriggio, invece, in cattedrale si era svolta l’iniziativa “Pausa… digiuno”, un momento di adorazione eucaristica personale nell’orario della pausa pranzo, per unire alla preghiera anche un gesto concreto di solidarietà: l’invito era infatti di devolvere il corrispettivo della spesa del pasto in beneficenza. A raccogliere i fondi per l’emergenza in Terra Santa è la Caritas Cremonese che ha avviato una raccolta fondi che confluirà negli aiuti di Caritas Italiana per le popolazioni vittime del conflitto.

