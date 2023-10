“Una boccata d’ossigeno in un momento difficile per le famiglie”. Con queste parole Barbara Bodini, presidente del Centro Aiuto alla Vita di Cremona, descrive il service ricevuto da Zonta International Club di Cremona in collaborazione con Spazio Belvedere.

Una donazione di pannolini, omogenizzati, latte e tutto ciò che può servire alle famiglie nelle prime fasi di vita dei bambini.

Accogliere la vita, amarla e tutelarla, è questo l’obiettivo dell’associazione condiviso con il Centro Aiuto alla Vita di Crema, l’altro destinatario del service.

Anche l’associazione cremasca aiuta le famiglie accogliendo in toto le esigenze dei bambini nel primo anno di vita e cercando di appoggiare le mamme nel difficile momento dell’attesa e della nascita dei figli.

La serata si è svolta a Spazio Belvedere dove la presidente di Zonta Cremona Angela Bellardi insieme a Elena Pellegri, in rappresentanza anche di Paolo Lameri, hanno consegnato gli aiuti alla presidente Bodini, a Rosetta Besostri, vicepresidente del Centro Aiuto alla Vita di Cremona e alla presidente del Centro Aiuto alla Vita di Crema Rosa Rita Sandri con la vice Silvia Tagliaferri.

